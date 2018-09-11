Kimi Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor

Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki Fin pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını ve gelecek iki yıl Sauber için yarışacağını bildirdi.

Ferrari'den yapılan açıklamada ise, "Kimi Raikkonen, geride kalan yıllarda hem sürücü hem de insani yetenekleri sayesinde takıma büyük bir katkı sağladı. Takımın gelişiminde büyük bir rol oynadı ve aynı zamanda harika bir takım oyuncusuydu." ifadeleri kullanıldı.

Formula 1 kariyerine 2001 yılında Sauber takımıyla başlayan Raikkonen, 2007-09 arasında Ferrari ile yarıştıktan sonra Formula 1'e ara verdi.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'e 2012 yılında dönen Fin pilot, son beş sezondur Ferrari ile şampiyonluk mücadelesi veriyordu.

Koltuğa genç pilot Leclerc oturacak

Ferrari'de Kimi Raikkonen'den boşalan koltuğa genç pilot Charles Leclerc oturacak. İtalyan ekibi, Fin pilot Raikkonen'in sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Formula 1'deki ilk sezonunu Sauber ile geçiren 20 yaşındaki Leclerc'i kadrosuna kattı.