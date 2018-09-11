SPOR

Kimi Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan Fin pilot, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Kimi Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor

Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki Fin pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını ve gelecek iki yıl Sauber için yarışacağını bildirdi.

Ferrari'den yapılan açıklamada ise, "Kimi Raikkonen, geride kalan yıllarda hem sürücü hem de insani yetenekleri sayesinde takıma büyük bir katkı sağladı. Takımın gelişiminde büyük bir rol oynadı ve aynı zamanda harika bir takım oyuncusuydu." ifadeleri kullanıldı.

Formula 1 kariyerine 2001 yılında Sauber takımıyla başlayan Raikkonen, 2007-09 arasında Ferrari ile yarıştıktan sonra Formula 1'e ara verdi.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'e 2012 yılında dönen Fin pilot, son beş sezondur Ferrari ile şampiyonluk mücadelesi veriyordu.

Koltuğa genç pilot Leclerc oturacak

Ferrari'de Kimi Raikkonen'den boşalan koltuğa genç pilot Charles Leclerc oturacak. İtalyan ekibi, Fin pilot Raikkonen'in sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Formula 1'deki ilk sezonunu Sauber ile geçiren 20 yaşındaki Leclerc'i kadrosuna kattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Monako doğumlu Leclerc, "Hayallerim gerçek oldu. Gelecek yıl dünya şampiyonasında Ferrari için yarışacağım. Bana bu fırsatı verdiği için Ferrari'ye sonsuza kadar minnettar olacağım." ifadelerini kullandı. Bu sezon Sauber ile 14 kez piste çıkan ve en iyi derecesini Azerbaycan'da altıncı olarak elde eden Leclerc, pilotlar klasmanında 13 puanla 15. sırada yer alıyor. Leclerc, gelecek sezon Ferrari'de kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman pilot Sebastian Vettel ile takım arkadaşı olacak.

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Serena Williams'a 17 bin dolar cezaSerena Williams'a 17 bin dolar ceza
ABD Açık'ta Novak Djokovic şampiyonABD Açık'ta Novak Djokovic şampiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ferrari kimi raikkonen formula 1

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor

Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor

Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kimi Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor

Kimi Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor

Serena Williams'a 17 bin dolar ceza

Serena Williams'a 17 bin dolar ceza

ABD Açık'ta Novak Djokovic şampiyon

ABD Açık'ta Novak Djokovic şampiyon

MotoGP San Marino Grand Prix'sini Andrea Dovizioso kazandı

MotoGP San Marino Grand Prix'sini Andrea Dovizioso kazandı

Dünya şampiyonluğu '50 Cent' ile geldi

Dünya şampiyonluğu '50 Cent' ile geldi

Naomi Osaka tenis tarihinde bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu

Naomi Osaka tenis tarihinde bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.