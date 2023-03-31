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Kimseye kaptırmadık! Süper Lig, 5 büyük ligi geride bıraktı

31.03.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CIES oldukça dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Ortaya çıkan raporda, son 3 sezonu dikkate alınırken, Süper Lig 5 Süper Lig'de maç başına 4.84 kart çıkarıldı. Sarı kartın değeri 4.55, kırmızı kartın ise 0.29 olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Kimseye kaptırmadık! Süper Lig, 5 büyük ligi geride bıraktı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), ilginç bir çalışmaya imza attı. Buna göre, yapılan çalışmada, Avrupa'daki sarı ve kırmızı kartların en çok başvurulduğu ligler gözler önüne serilirken, ilginç bir rapor ortaya çıktı.

1 Ocak 2020 tarihinden bu yana UEFA'ya üye 31 federasyon verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada; hakemler, Türkiye Süper Ligi'nde maç başına 4.84 kez kartlarına başvurdu.

TÜM DÜNYADA 34'NCÜYÜZ

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1181 karşılaşmada bu değer sarı kartta 4.55, kırmızıda 0.29 olarak kayıtlara geçti. Bu çerçeveler ışığında ligimiz, Avrupa'nın birinci lig klasmanında 14'üncü, tüm dünyada ise 34. basamağa yerleşti.

1. LİG DE ZİRVEYE YAKIN!

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Spor Toto 1. Lig'de 90 dakika başına 4.92 kart çıkarken 4.67 sarı, 0.25 defa kırmızı kart gösterildi. Portekiz Süper Ligi, maç başı 5.90 ile Avrupa'nın en çok kart çıkarılan turnuva oldu.

İLK SIRADA PORTEKİZ VAR

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Liga NOS'u; Ukrayna (5.76), Rusya (5.72) ve Bulgaristan (5.59) ligleri takip etti. En az kart çıkanlar listesi sırasıyla Fransa Ligue 1 (4,18), Almanya Bundesliga (3,95), İngiltere Premier Lig (3,49) ve Hollanda Eredivisie (3,09) şeklinde oluştu. Hakemler, dünyada ise en çok Bolivya Primera Division'da ellerini ceplerine götürüp maç başına 7 kart gösterdi.


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