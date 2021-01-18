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Kındılçeşme sahil projesinde çalışmalar başladı

18.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’e ayrı bir renk katacak olan Kındılçeşme sahil projesinde çalışmalar başladı.Kemer’e yeni bir soluk katacak olan proje, vatandaşların ve ilçeye gelen misafirlerin ilgisini çekecek ve insanların bütün aktivitelerini yapabilmelerine olanak sağlayacak.Kıyı kenar çizgisinin ihlal edilmeden kumsalın korunarak yapılacağı proje, 900 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olacak.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’e ayrı bir renk katacak olan Kındılçeşme sahil projesinde çalışmalar başladı.
Kemer’e yeni bir soluk katacak olan proje, vatandaşların ve ilçeye gelen misafirlerin ilgisini çekecek ve insanların bütün aktivitelerini yapabilmelerine olanak sağlayacak.
Kıyı kenar çizgisinin ihlal edilmeden kumsalın korunarak yapılacağı proje, 900 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olacak. 45 metre ile 25 metre arasında değişken yeşil bandın yer alacağı projenin bu yıl turizm sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.
Projenin tamamlanmasının ardından içerisinde, çocuk oyun alanları, dinlenme ve kitap okuma alanları, aydınlatmalar, yürüyüş ve koşu yolları, meydan, otopark, kamelyalar, bisiklet yolu, sosyal medya noktaları olacak.

“Kemer’i gerçek kimliğine kavuşturacağız”
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’i hak ettiği yerlere getireceklerini söyledi.
Kemer Belediyesinin pandemiye rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Topaloğlu, ilçede devam eden projelerin en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Topaloğlu, Kemer’e estetik anlamında ayrı bir nefes katacak olan Kındılçeşme projesi hakkında, “Bu projemiz, Konyaaltı Sahil projesinin değişik bir versiyonu olacak. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde bir proje. Milli Emlak Genel Müdürlüğünden ön tahsisini aldık. Şu anda çalışmalarımız başladı. Turizm sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Burası insanların rahat bir şekilde vakit geçirebileceği sosyal bir alan olacak. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin” dedi.

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