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Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’den, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

AĞRI HABERLERİ  | 17.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’den, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’ye teşekkür ederek, her iki ilin eğitimi ve ortak projeleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi ise, misafir perverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, mevkidaşı ile bir süre sohbet ederek, daha sonra kendisini yolcu etti.

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