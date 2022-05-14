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Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci icazet belgesi aldı

14.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci icazet belgesi aldı

Kırıkkale Müftülüğüne bağlı Geylani Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim alan 32 öğrenci için icazet belge töreni düzenlendi.

Nur Cami ve Külliyesi'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve salavat getirildi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, törende, 32 hafızlık öğrencisinin icazetlerini alacağını belirterek yılda binlerce hafızın yetiştiğini söyledi.

Dünyada Kur'an-ı Kerim hariç tamamı ezberlenen bir kitabın olmadığına dikkati çeken Yaşar, "Yılda binlerce kişi Kur'an'ı ezberliyor. Bu mübarek mekanda ulvi gaye için bir araya geldik. Burada çocukların hafızlıklarını tebrik etmek için toplandık. Hafızlık herkese nasip olmayacak bir olgudur, ilimdir. Bu çocuklarımız canlı birer Kur'an misali aramızda dolaşacaklar ve kendilerinden sonra gelecek nesillere örnek olacaklar." diye konuştu.

Tören, öğrencilere icazet belgeleri ve çeşitli hediyelerin takdimiyle sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Musa Coşkun, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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