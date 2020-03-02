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Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 02.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

Kırıkkale'de bir kafede kumar oynadıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi'nde bir kafe içerisinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İş yeri sahibi E.C.Ö. ile yanında bulunan B.Y, C.A. ve D.Ö, hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan ve kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişiye ise toplam 20 bin 825 lira para cezası verildi.

Operasyonda, kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirildi.

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