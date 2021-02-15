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Kırıkkale’de kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yağdı

15.02.2021 18:30 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yağdı

Kırıkkale’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 30 kişiye idari para cezası uygulandı.Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 114 uygulama noktasında 133 ekip ve 656 personelin katılımı ile denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kırıkkale’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 30 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 114 uygulama noktasında 133 ekip ve 656 personelin katılımı ile denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi. Güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde, sorgulanan 8 bin 679 kişiden 11’inin aranan şahıs olduğu, 4 bin 61 araçtan 72’sine toplamda 38 bin 362 lira cezai işlem uygulandığı ve 3’nün de trafikten men edildiği kaydedildi. Kısıtlama süresinde sosyal mesafeye uymayan 6, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 ve asılsız ihbarda bulunan 1 kişi olmak üzere 30 kişiye de idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Ayrıca 13 Şubat tarihinde de şehirlerarası bir yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde Covid-19 sorgusunda tanısı olan 2 kişiye ve firmaya İl Salgın Denetim Ekibi tarafından toplamda 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kırıkkale’de kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yağdı

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