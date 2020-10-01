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Kırıkkale’de ’korona virüs’ denetimi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 01.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale’de İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince denetim yapıldı.

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale’de İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince denetim yapıldı. Kent genelinde salgını kontrol altına almak ve vakaların önüne geçmek için gece gündüz denetim yapan ekipler, vatandaşları maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bugünkü denetimde esnaf ve vatandaşlardan korona virüse karşı dikkatli olmalarını istedi. Vali Sezer, vatandaşların istek ve taleplerini not alarak dinledi. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunu belirten Vali Sezer, “Bu gayet memnuniyet verici. İlimizde pandemi süreciyle ilgili olarak genel bir duyarlılık oluştu. Bunu sürdürmemiz lazım özellikle bu dönemde pandeminin geriye doğru ilerlemesi için hem denetimleri artıracağız hem vatandaşımızı bilinçlendireceğiz. Herkesin şunu bilmesi lazım, bu işin çözümü; maske, mesafe ve hijyen. Buna herkesin özel hayatında da toplum hayatında da uyması gerekiyor. Toplu taşıma araçları, restoranlar, diğer kapalı alanlar dahil olmak üzere bu 3 altın kurala herkesin uyması gerekiyor. İnşallah bu süreci hep beraber yeneceğiz” dedi.

“Korona virüsü duyarlılıkla yenebiliriz”
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı ise, “Kırıkkaleli hemşerilerimizin oldukça duyarlı olduklarını gördük. Bu virüs hayatımızdan çıkana kadar biz bu tedbirleri almak zorundayız. Sayıların azalmasının çok bir önemi yok. Bir tane kalmayana kadar biz bu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Ancak o şekilde yenebiliriz. Bu duyarlılıkla yenebiliriz. Toplumumuzun birçok kesiminde de bu duyarlılığı görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. İnşallah eksilmeden bu duyarlılığımız devam ettireceğiz” ifadesini kullandı.

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