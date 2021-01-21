YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı"

Kırıkkale’de "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı"

21.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında, "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kurum ve kuruluş il müdürleri ile yetkililer katıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında, "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kurum ve kuruluş il müdürleri ile yetkililer katıldı. Kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait faaliyet ve proje sunumlarının yapıldığı toplantıda Vali Sezer, her bir faaliyet ve proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Proje ve faaliyetlerin en verimli ve olabildiğince en hızlı bir şekilde sonuçlandırılması talimatı veren Vali Sezer, bu doğrultuda gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
1/

Kırıkkale Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
13:02
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Baloğlu Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Kısıtlamadan muaf tutulacak kişilerin listesi güncellendi

Kısıtlamadan muaf tutulacak kişilerin listesi güncellendi

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kırıkkale’de zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kırıkkale’nin İl Afet Müdahale Planı değerlendirildi

Kırıkkale’nin İl Afet Müdahale Planı değerlendirildi

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.