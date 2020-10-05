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Kırıkkale’de öğrencilere tablet desteği sürüyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 05.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi tarafından, uzaktan eğitime ulaşmakta güçlük çeken öğrencilere verilen destek sürüyor.Korona virüs salgını dolayısıyla öğrencilerin büyük bir kısmı Eğitim Bilişi Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerine devam ediyor.

Kırıkkale’de öğrencilere tablet desteği sürüyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından, uzaktan eğitime ulaşmakta güçlük çeken öğrencilere verilen destek sürüyor.
Korona virüs salgını dolayısıyla öğrencilerin büyük bir kısmı Eğitim Bilişi Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerine devam ediyor. EBA’ya erişimde sorun yaşayan öğrencilere de Kırıkkale Belediyesinin desteği sürüyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından daha önce teslim edilen birinci parti tabletlere bugün yenileri eklendi. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, belediye tarafından temin edilen tabletleri öğrencilere ulaştırılmak üzere Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi’ye teslim etti.

"Eğitim öğretim yılını buruk açtık"
Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, tabletlerin teslimi sırasında “Eğitim öğretim senesi bu yıl buruk açıldı. Öğrencilerimiz bu yıl her zamankinden farklı olarak derslerini uzaktan takip edecekler. İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime erişmekte güçlük çeken öğrenciler tespit edildi. Bu öğrencilerin uzaktan eğitime erişmeleri için temin ettiğimiz tabletleri teslim ediyoruz. Öğrencilerimize düşen derslerini takip etmek ve derslerine çalışmak. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kırıkkale Belediyesinin eğitime desteğini her zaman hissettiklerini kaydeden Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de, teslim aldıkları tabletleri kısa sürede öğrencilere ulaştıracaklarını söyledi.

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