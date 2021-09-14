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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

14.09.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 8,79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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