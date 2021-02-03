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Kırıkkale’de ‘Yahşi Masa’ ihtiyaç sahiplerinin yanında

03.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi bünyesinde oluşturulan Yahşi Masa Birimi, yapılan başvurular neticesinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına yanıt vererek yanında olmaya devam ediyor.Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, göreve geldiği ilk andan itibaren vatandaşların sorunlarını daha hızlı sonuca ulaştırmak için Yahşi Masa Birimi ile danışmanlık hizmeti kurdu.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi bünyesinde oluşturulan Yahşi Masa Birimi, yapılan başvurular neticesinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına yanıt vererek yanında olmaya devam ediyor.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, göreve geldiği ilk andan itibaren vatandaşların sorunlarını daha hızlı sonuca ulaştırmak için Yahşi Masa Birimi ile danışmanlık hizmeti kurdu. Yahşihan Belediyesi Yahşi Masa Birimine yapılan başvurular neticesinde ihtiyaç sahipleri vatandaşların haneleri ziyaret edilerek yanlarında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Birim, gelen talepler neticesinde durumu iyi olmayan vatandaşlara yardımlar sağlarken, Yahşihan halkıyla günün her saati birebir görüşüp gelen istek ve talepleri karşılayarak kesintisiz bir hizmet sunuyor.
Ayrıca Yahşihan halkına 7 gün 24 saat hizmet sağlayan Yahşihan Belediyesi, 0505 164 46 40 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve irtibat bürolarına gelen istek ve talepleri ilgili birim müdürlerine aktararak kesintisiz çözüm sunup tüm sorunlara müdahale ediyor. Yahşihan ilçesinde Yeşil Vadi, Yenişehir, Seyrantepe ve Hacıbey Mahallelerinde 4 adet belediye irtibat bürosu olan Yahşihan Belediyesi, bu bürolarda bulunan çalışanları ile Yahşihan halkının emlak ve su işlerini kolaylıkla gerçekleştiriyor. Bu sayede vatandaşların bu hizmetler için ilçe merkezine gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

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