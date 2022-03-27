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Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 çocuk yaralandı

27.03.2022 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 çocuk yaralandı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı.

Ali Haydar C. idaresindeki 06 BF 9931 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında Coşkun K'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 16 ABN 724 plakalı yolcu otobüsüyle çapıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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trafik kazası Kırıkkale

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