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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

23.04.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hasan K. idaresindeki 41 E 5130 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında aniden yola çıkan yaya Haydar K'ye çarpmamak için yolda yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen Ömer G'nin kullandığı 06 EZ 7176 plakalı otomobil duramayarak 41 E 5130 plakalı otomobile çarptı.

Aynı yönde seyreden Hüseyin G. idaresindeki 05 AAJ 452 plakalı otomobil ve Berkay Y'nin kullandığı 06 DKT 370 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yaren K. (10), Beren K. (6) ve Nejla G. (55), ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 1,72 promil alkollü olduğu ve kazaya neden olduğu belirlenen yaya Haydar K. gözaltına alındı.

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