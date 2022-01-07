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Kırıkkale'nin ihracatında makine ekipmanları öne çıktı

07.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin ihracatında makine ekipmanları öne çıktı

Kırıkkale'den geçen yıl yapılan ihracatta makine ekipmanları ve savunma sanayisine yönelik yedek parça ürünleri ilk sırada yer aldı.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, AA muhabirine, 2020 yılında başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde tarım başta olmak üzere bütün sektörlerde arz-talep dengesinin değiştiğini söyledi.

Varlı, "Arz ve talep dengesinin değişmesinden dolayı birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de birtakım ekonomik sıkıntılar ortaya çıktı. İnşallah 2022 yılında bu sıkıntıları atlatıp, ülke ve şehir olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kırıkkale'nin 2021 yılı kasım ayı sonu itibarıyla ihracat tutarının 14 milyon dolar olduğunu, kent ithalatının da 17 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini anlatan Varlı, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye ortalamasının üzerinde. Bir önceki yıl 10 milyon dolar civarında ihracat rakamımız vardı, 14 milyon dolara çıkmış oldu. Burada önemli olan ihracatın ithalatı karşılama oranı. Ülke veya şehir olarak ithalatınızdan fazla ihracat yapıyorsanız, hem şehir hem de ülke anlamında çok daha müreffeh bir ülkesiniz demektir. Oda olarak hedefimiz, ihracatı ithalat rakamının üzerine çıkarmak. Bizim mücadelemiz de bu noktada."

Varlı, "Katma değeri yüksek teknolojik ürünler, ihracat yaptığımız kalemler arasında birinci sırada. Bu bizi sevindiriyor. İkinci sırada da savunma sanayine yönelik yedek parça ihracatımız iyi. İthalat noktasında da birinci sırada makine ekipmanları, ikinci sırada da canlı hayvan ithalatımız var." dedi.

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