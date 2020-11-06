Kırılmaz denilen rekoru kırdı: Gümbürgümbür

Atçılık camiasında pek çok tartışmaya yol açan ve bazı at sahipleri tarafından safkan Arap atı olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Kaizbert isimli aygırın yavrusu olan GÜMBÜRGÜMBÜR aldığı 132 startın 65’ini lehine çevirerek yaklaşık %50’lik bir birincilik yüzdesi elde etti.

Sahibine şu ana kadar 6 milyon 700 bin TL kazandıran atın bundan böyle kariyerine aygır olarak devam edeceği ileri sürülüyor. Cem BOŞGELMEZ

