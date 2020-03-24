Kırklareli Valiliğinden marketler, yolcu taşıma araçları için ilave tedbirler

Kırklareli Valiliği marketler, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçları için alınan ilave tedbirler konusunda yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekânlar/alanlardır. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık birçok yerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için marketle şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, 1 il/ilçelerimizdeki tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekmektedir. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asılarak ilan edecekler, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacaklardır. 2 il/ilçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecekler araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır” denildi.

