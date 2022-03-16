Kırklareli'de "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 2019 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Soner Gür'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Osman Bilgin tarafından takdim edildi.

Vali Bilgin, programda, şehitlik ve gazilik unvanının, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede değerli olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin vatan toprakları için gece gündüz demeden terör örgütleri ile mücadele ettiklerini ifade eden Bilgin, gazi ve şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.

Bilgin, "Vatan, millet ve bayrağımız için mücadele eden gazi ve şehitlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Gür de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın kendisine verilmesinden büyük onur duyduğunu dile getirdi.

