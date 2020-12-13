Kırklareli’de Vefa Sosyal Destek Grubuna tam not “Yasak hizmete engel değil”

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Kırklareli il genelinde valilik koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grupları, Covid-19 salgını sebebiyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Pandemi sürecinin en başından beri görev yapan Vefa Destek Grubu çalışanlarına Kırklareli halkı teşekkür etti.



PARTNER İç çamaşırıyla sokağa çıktı