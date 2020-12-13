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Kırklareli’de Vefa Sosyal Destek Grubuna tam not “Yasak hizmete engel değil”

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 13.12.2020 20:30 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.Kırklareli il genelinde valilik koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grupları, Covid-19 salgını sebebiyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.
Kırklareli il genelinde valilik koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grupları, Covid-19 salgını sebebiyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Pandemi sürecinin en başından beri görev yapan Vefa Destek Grubu çalışanlarına Kırklareli halkı teşekkür etti.

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