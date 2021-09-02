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Kırklareli'nde 23 gölete 164 bin 459 balık yavrusu bırakıldı

02.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 23 gölete 164 bin 459 balık yavrusu bırakıldı

Kırklareli'nde 23 gölete 164 bin 459 balık yavrusu bırakıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce 23 gölete 164 bin 459 balık yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, Pınarhisar ilçesinin Çayırlıdere Barajı ve Kurudere Göleti'ne sazan yavrularını saldı.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, İpsala Su Ürünleri İstasyonu'ndan temin edilen balıkların göletlere salındığını söyledi.

İl genelinde 23 gölete 164 bin 459 sazan balığının bırakıldığını belirten Aksoy, "Bu çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir." dedi.

Aksoy, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Balık türleri ve stoklarının korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

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