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Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

01.10.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, üç bölgede, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:35
Sabah
07:01
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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