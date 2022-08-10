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Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

10.08.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptığı denetimde Y.T, B.I, V.T, H.A, B.G. ve H.E. idaresindeki araçlarda Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
jandarma komutanlığı

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