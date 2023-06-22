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Kırklareli’nde 6 şüpheli hırsızlıktan yakalandı

22.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 6 zanlı tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, evden hırsızlık, açıktan hırsızlık, olaylarının hırsızlık büro amirliğince yapılan çalışmalarda yakalanan 32 adet hırsızlık kaydı bulunan Ö.K. ve A.O.Y. isimli şahıslar yakalandı. Her iki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli’nde başka bir oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak mağdur E.B.’nin adına kayıtlı park halinde bulunan, içerisinde 300 kilo demir ve farklı malzemelerin bulunduğu panelvan tipi aracının çalındığı ve şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine, Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştiren G.E. ve L.S. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler aynı gün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli’nde kamu okullarından hırsızlık yapan ayrıca hakkında "kamu kurumundan hırsızlık" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs, yapılan çalışmalarda yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kırklareli’nde Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, 49 adet çeşitli hırsızlık suçundan kaydı bulunan C.D. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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