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Kırklareli'nde 71 düzensiz göçmen yakalandı

20.09.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 71 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 3 günde yurda yasa dışı yollardan giren 71 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarda, 3 günde 71 Suriye ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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