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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında kahve içerken yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis

28.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 67 yaşındaki gezgin arıcı Ahmet Çakırlar'ı öldürdükten 15 gün sonra ayçiçeği tarlasında kahve içerken yakalanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Kazım Gülşen ile maktul Çakırlar'ın eşi Aynur Çakırlar ve taraf avukatları katıldı.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Gülşen, savunmasında pişman olduğunu belirtti.

Olaydan 10 gün önce Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünden yola çıktığını ifade eden Gülşen, tarlalardan yürüyerek ulaştığı Lüleburgaz'ın Karaağaç köyünde karnını doyurmak amacıyla arıcılık yapan maktulden ekmek ve domates aldığını söyledi.

Aynı gün içinde tekrardan ekmek ve domates istemek amacıyla arılığa gittiğini anlatan Gülşen, vermemesi üzerine Çakırlar'a av tüfeği ile ateş ettiğini anlattı.

Öldürme kastıyla hareket etmediğini öne süren Gülşen, "Sinirlenmiştim ayağına doğru nişan alarak iki el ateş ettim. Sonrasında uzaklaştım oradan. Bir kişinin 'kocamı öldürdüler yardım edin' diye bağırdığını duydum. Duymazlıktan gelerek yürümeye devam ettim ve ayçiçeği tarlalarında saklandım. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Avukatların da savunmalarının ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı Hüseyin Gedik, sanığın "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

OLAY

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde gezgin arıcı Ahmet Çakırlar'ın 22 Temmuz 2021'de ölümüne ilişkin Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi Kazım Gülşen, 5 Ağustos 2021'de Büyükkarıştıran beldesi kırsalında ayçiçeği tarlasında kahve içerken yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Gülşen, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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