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Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 7 Ocak'ta kutlanacak

29.12.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükmandıra beldesinde kışın en soğuk gecesinde kutlanan ve çarşaflara sarınan gençlerin komşularını korkuttuğu "Koleda" etkinliğine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan Balkan geleneği Koleda etkinliği kutlanacak.

Büyükmandıra Belediyesince 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak etkinlikte gençler maskeler takacak, yüzlerini boyayıp çarşaflara sarınarak birbirlerini korkutacak.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine bu yıl etkinliğin 5'incisinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Her yıl etkinliğin büyük bir coşkuyla yapıldığını ifade eden Çölgeçen, vatandaşları Koleda'ya davet etti.

Balkan geleneklerine sahip çıkmak için çalıştıklarını anlatan Çölgeçen, "Kışın en soğuk gecesinde beldemizde gençler yüzlerini boyadıktan sonra çarşaflar sarınıp birbirlerini korkutacak. Bu yıl aynı zamanda bando gösterileri ile yerel sanatçılar da konser verecek." dedi.

KOLEDA ETKİNLİĞİNDE NELER YAPILIYOR?

"Koleda" etkinliğinde her evde mutlaka kabak pişiriliyor.

Aile fertleri, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını sesler çıkararak korkutuyor.

Daha sonra yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, konser eşliğinde eğleniyor. Katılımcılara kabak tatlıları ikram ediliyor.

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