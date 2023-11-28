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Kırklareli'nde bir haftada 489 düzensiz göçmen yakalandı

28.11.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 489 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 489 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca el konuldu.

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