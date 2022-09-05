Kırklareli'nde bir iş yerinde altın sikke ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde A.D'ye ait iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin adreste arama yaptı.

Aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili A.D. gözaltına alındı.



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