Kırklareli'nde hırsızlığa karşı uyarı için gidilen ağılda çalıntı 2 koyun bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı uyarı amaçlı gittiği bir ağılda çalıntı olduğu belirlenen 2 koyun buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy köyünde besicilere yönelik hırsızlık olaylarına karşı ikaz ve tebliğ çalışması yaptı.

Çalışmalar sırasında bir ağılda yapılan kontrolde 2 koyunun kulak küpesiz ve belgesiz olduğu belirlendi.

Koyunların çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Koyunlar sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

