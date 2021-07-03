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Kırklareli'nde hırsızlığa karşı uyarı için gidilen ağılda çalıntı 2 koyun bulundu

03.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, koyunları sahibine teslim etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı uyarı amaçlı gittiği bir ağılda çalıntı olduğu belirlenen 2 koyun buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy köyünde besicilere yönelik hırsızlık olaylarına karşı ikaz ve tebliğ çalışması yaptı.

Çalışmalar sırasında bir ağılda yapılan kontrolde 2 koyunun kulak küpesiz ve belgesiz olduğu belirlendi.

Koyunların çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Koyunlar sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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