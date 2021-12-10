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Kırklareli'nde internet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

10.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde internet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ev ve iş yerlerinden internet ve telefon kablosu çalan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri Yayla, Akalar, Doğu ve Kocahıdır mahallelerinde artan kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma yaptı.

Bu mahallelerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.K. (27), A.T. (20) ve N.Ç'yi (21) yakaladı.

Şüphelilerin internet ve telefon kablolarını plastik kısmından ayırmak için yaktıkları ve bakır kısımlarını hurdacılara sattıkları belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Kırklareli Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
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Sabah
08:20
Öğle
13:09
İkindi
15:27
Akşam
17:47
Yatsı
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Balkan Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
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