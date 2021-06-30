Kırklareli'nde kamyonet kasasında 30 yabancı uyruklu yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kamyonet kasasında 30 yabancı uyruklu yakalandı.

Kofçaz Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Aramada, kamyonetin kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 30 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Kamyonet şoförü gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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