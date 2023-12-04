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Kırklareli'nde kiralık araçla "insan kaçakçılığı" yapan sanığa 8 yıla kadar hapis istemi

04.12.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde kiralık otomobille "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık B.G. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, B.G'nin 7 düzensiz göçmeni Kırklareli'nden İstanbul'a götürmek için kişi başı 5 bin lira karşılığında anlaştığı ileri sürüldü.

B.G. yönetimindeki otomobilin Pınarhisar kavşağındaki kontrol noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı, İstanbul istikametine kaçtığı sırada polis ekiplerinin kapan atması sonucu durdurulduğu bilgisinin yer aldığı iddianamede, otomobilde bulunan 7 düzensiz göçmenden 1'inin ve sanığın yakalandığı bilgisi yer aldı.

İddianamede, diğer düzensiz göçmenlerin araziye dağılarak kırsal bölgelere kaçtığı bilgisi aktarıldı.

"İTİRAF İDDİANAMEDE YER ALDI"

B.G. iddianamede yer alan ifadesinde, araçta düzensiz göçmen olduğu gerekçesiyle polis ekiplerinin ihtarına uymadığını itiraf etti.

Maddi sıkıntı yaşadığı, insan kaçakçılığı için İstanbul'dan kiraladığı otomobil ile Kırklareli'ne geldiğini belirten B.G, "Aracı iki günlük kiralamıştım. Kırklareli'nde yabancı uyruklu şahısların çok olduğunu duydum. Yabancı uyruklulardan, İstanbul'a götürdüğümde para alacaktım. Yolda giderken polisin 'dur' ihtarını duydum ancak korkarak kaçmaya başladım. Yola kapan atıldığını görünce durmak zorunda kaldım. Araçtaki göçmenler inerek kaçtı. Bende aracın başında polisin gelmesini bekledim." şeklinde ifade verdi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapsi talep edilen sanığın yargılanmasına 12 Aralık'ta başlanacak.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 25 Eylül'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Pınarhisar kavşağındaki kontrol noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurmak istemiş, kaçan sürücü B.G. ile 1 düzensiz göçmen kovalamacayla yakalanmıştı.

Düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, B.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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