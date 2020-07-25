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Kırklareli'nde kirlenen "Lüleburgaz Deresi"nin rengi değişti

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 25.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri derede inceleme yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Lüleburgaz Deresi" kirlilikten kırmızı renge büründü.

Derenin renginin değiştiğini gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri dereden numune aldı.

İlçe sakinlerinden Semih Binay, AA muhabirine, bir süre önce temizlenen derenin yeniden kırmızı aktığını söyledi.

Derenin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler süresince temiz aktığını ifade eden Binay, normalleşme süreci ile derenin yeniden renk değiştirdiğini ifade etti.

Konunun araştırılmasını istediklerini belirten Binay, "Akşamüzeri suyun renginin değiştiğini gördük. Pandemi sürecinde dere kendini temizlemişti, rengi normale dönmüştü ama Kaynarca tarafından gelen koldan su kırmızı akmaya başladı. Neden, nereden nasıl geldiğini bilmiyoruz, araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de dere çevresinde çalışma yaptı.

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