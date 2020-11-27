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Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri artırıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 27.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri artırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyduğu görüldü.

Kentte yeni kısıtlamalar kapsamında yoğunluğun olduğu cadde ve sokaklar ile kahvehaneler denetlendi.

Üç ayrı noktada toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını sorguladı.

Polis ekipleri, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda insan kalabalığının düne göre azaldığı gözlendi.

Ekipler, banka, market, pazar yeri ve alışveriş merkezlerinde de tedbirleri denetledi. HES kodu olmayan vatandaşların söz konusu yerlere girişlerine müsaade edilmedi.

Kent sakinlerinden İbrahim Tunç, AA muhabirine, denetimlerin artırılmasından memnun olduklarını, herkesin kendi tedbirini alması gerektiğini söyledi.

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