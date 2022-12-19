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Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

19.12.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde takip ettiği İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Selçuk Gezici katıldı.

Müşteki olarak maktul Tuncel'in eşi Caner Tuncel duruşma salonunda hazır bulunurken, anne Nevin Mıdık ve maktulün kardeşi Özgür Gökay, Tekirdağ Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık Gezici, savunmasında, tahliye talebinin olmadığını belirtti. Maktul ile 9 yıl arkadaşlık yaşadıklarını ileri süren Gezici, birlikteliklerini maktulün ailesinden gizlediğini iddia etti.

Duruşma sırasında düzenini bozduğu gerekçesiyle anne Mıdık, SEGBİS odasından çıkarıldı.

Mahkeme Başkanı Alihan Orhan, önceki celse sanık hakkında Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nden istenen cezai ehliyet raporunun dosyaya gelmediğini belirtti.

Bir süre ara verilen duruşmada, sanık Gezici'nin tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Duruşma ertelendi.

OLAY

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 Kasım 2021'de Lüleburgaz Belediyesinde çalışan İlknur Gökay Tuncel, Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giderken önceden tanıştığı Selçuk Gezici'nin kendisini takip ettiğini fark edince bir apartmana sığınmaya çalıştığı sırada bıçaklanmıştı.

Olayda Gezici, kendisine de aynı bıçakla zarar vermiş, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Tuncel, hayatını kaybederken, yaralanan sanık Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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