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Kırklareli'nde "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağışlar sürüyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 30.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Vali Osman Bilgin: -"Dört günde yaşlı ve kronik hastalarımıza ulaştırılmak üzere 100 bin lira bağış toplandı. Bu bağışlar en kısa sürede ihtiyacı olan kurum ya da kişilere iletiliyor"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağışların sürdüğünü bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört gün önce başlatılan kampanyaya bağışların hızla devam ettiğini söyledi.

Belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il ve belediye meclis üyeleri, iş insanları başta olmak üzere birçok vatandaşın bağışta bulunduğunu belirten Bilgin, bağışçılara teşekkür etti.

Bu zorlu sürecin üstesinden geleceklerini belirten Bilgin, "Dört günde yaşlı ve kronik hastalarımıza ulaştırılmak üzere 100 bin lira bağış toplandı. Bu bağışlar en kısa sürede ihtiyacı olan kurum ya da kişilere iletiliyor. Bin 400 kişilik bir ekiple bu yardımları hızla sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Vatandaşların evde kalmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
kampanya Kırklareli Osman Bilgin Yardım

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