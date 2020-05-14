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Kırkpınar’dan HDP’nin iddialarına sert tepki

ERZURUM HABERLERİ  | 14.05.2020 23:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, HDP’nin iddialarına sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, HDP’nin iddialarına sert tepki gösterdi. Başkan Kırkpınar, “İYİ Parti’nin terörle kol kola girenlerle, Kandil’den emir alanlarla hiçbir zaman işi olmamıştır. HDP ile ortaklığı kimin yaptığını görmek için, çözüm sürecine bakmak yeterlidir. Çadır mahkemelerini kim kurdurduysa, davul zurna ile teröristleri kim karşıladıysa, HDP ile ortaklığı da pazarlığı da o yapmıştır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sırrı Süreyya Önder’in gündem olan açıklamaları sonrasında yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, “İYİ Parti’nin siyasi yükselişini engellemek adına yapılan bu danışıklı dövüşe kimse inanmıyor. Sırrı Süreyya Önder’in Dolmabahçe mutabakatı sonrasında ellerini arkasına atıp yürümesini içime sindirememiştim. Bugün de Atatürk’ün kurduğu yüce meclisin çatısı altında olması kamuoyunu incitiyor. Böylesi bir adamın hezeyanları ciddiye alınacak şeyler değil" şeklinde konuştu

Sırrı Süreyya Önder’in karanlık eller tarafından yönlendirildiğini iddia eden Kırkpınar, “Bizler bırakın teröristlerle pazarlık etmeyi, yanlarından bile geçmeyiz. Devletimizin çıkarlarını, kişisel menfaatlerin, parti menfaatlerinin hepsinin üstünde tutarız. Bizler alçak ve düzenbaz değiliz. Hiçbir kapalı kapının ardında biz olmadık, bundan sonrada olmayacağız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler, İYİ Parti siyasetini şeffaf yapıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devlete yaptığı hizmetlerinden dolayı hain örgütlerin her zaman hedefinde olan bir Genel Başkana sahibiz. Attığınız bu çamur bizim üzerimize yapışmaz ancak, sizin kirli olan elinizi daha da kirletir.” dedi.

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