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Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

03.03.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre kırmızı ışık ihlali sonucu 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Perşembe Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ford marka 67 ZE 055 plakalı araç kırmızı ışıkta durmayınca Çaycuma’dan Perşembe istikametine giden Toyota marka 67 ZZ 093 plakalı araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servisi yönlendirildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafiğin aksamasına sebep olan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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