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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

SİVAS HABERLERİ  | 25.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Sivas’ta kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Sivas kent merkezi Numune Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Sivas’ta kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas kent merkezi Numune Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kazada, A.K. yönetimindeki 58 ABL 626 plakalı otomobil Kılavuz kavşağından Terminal kavşağı istikametine giderken Gökçekler caddesinden gelip Numune Hastanesi kavşağına giren N.G. yönetimindeki 58 ABR 181 plakalı otomobil ile çarpıştı. 58 ABD 181 plakalı aracın sürücüsü N.G. ve aynı bulunan Y.Y.G yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yol bir süre araç trafiğine kapalı kaldı. Kazada 58 ABD 181 plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi.

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