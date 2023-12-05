Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DHJ218 plakalı yolcu otobüsü kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, Halil İbrahim D.’nin kullandığı 50 ADS 325 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Avanos Nevşehir karayolu kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

