YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

05.12.2023 08:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DHJ218 plakalı yolcu otobüsü kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, Halil İbrahim D.’nin kullandığı 50 ADS 325 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Avanos Nevşehir karayolu kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatalı dönüş kazayı böyle getirdiHatalı dönüş kazayı böyle getirdi
Rize’den Eskişehir’e getirilen kaçak silahlar ve mermiler ele geçirildiRize’den Eskişehir’e getirilen kaçak silahlar ve mermiler ele geçirildi
Kış lastiği denetiminde 138 araca ceza yazıldıKış lastiği denetiminde 138 araca ceza yazıldı
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 5 Aralık Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:36
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:49

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Salı

Bagdatli eczanesi
Avanos
Feralan eczanesi
Derinkuyu
Bahadir eczanesi
Gulsehir
Hülya eczanesi
Urgup
Onur eczanesi
Merkez
Yilmaz eczanesi
Acigol
Kusçu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.