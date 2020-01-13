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  4. Kırsal mahalledeki çiftçiler için belediye imkanları seferber edildi

Kırsal mahalledeki çiftçiler için belediye imkanları seferber edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Şehitkamil kırsalındaki Cerityeniyapan Mahallesi ve çevredeki çiftçiler için belediye imkanları seferber edildi.

Şehitkamil kırsalındaki Cerityeniyapan Mahallesi ve çevredeki çiftçiler için belediye imkanları seferber edildi. Çiftçinin işini kolaylaştırmak amacıyla kayalık alanlarda bile yollar açan ekipler, yürütülen çalışmalar çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Şehitkamil Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kırsal bölgede bulunan mahallelerin tarımsal üretimini arttırmak adına bugüne kadar binlerce kilometre arazi yolu açarak çiftçinin kullanımına sundu. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Cerityeniyapan Mahallesi’nde çalışma başlattı. Ekipler; dağ, taş, tepe, yamaç demeden arazi yollarını açıyor. Kayalık alanlarda büyük zorluklarla açılan arazi yolları, çiftçileri memnun etti. Büyük bir bölümü açılan arazi yollarının tamamı önümüzdeki günlerde açılmış olacak.
Dağ, Taş, Kayalık Demeden Çiftçilerimiz İçin Arazi Yollarını Açıyor
Yürütülen çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Adnan Aslanoğlu, “Bu zamana kadar bizim buralara hiç böyle hizmet gelmedi. Şimdi yapılan hizmetten çok memnunuz. Şehitkamil Belediyemiz, isteklerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Belediyemiz; dağ, taş, kayalık demeden çiftçilerimiz için bütün engelleri aşarak arazi yollarını açıyor. Çiftçilerimiz, daha önceleri hayvanlarla güçlükle gittikleri arazilerine şimdi arabaları, traktörleri ile rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşlarımız için elinden gelen tüm imkanı sunmaya çalışıyor. Yapılan hizmetlerden hem bizler çok memnunuz hem de çiftçilerimiz çok memnun. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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