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Kırsal mahallelerdeki çocuklar müze ve buz pisti ile tanıştı

25.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukları müze ve buz pisti ile buluşturuyor.İpekyolu Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçedeki çocukları Van Müzesi, ters ev, Atatürk Sanat Galerisi, buz pisti ve 7D sinema ile buluşturmaya devam ediyor.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukları müze ve buz pisti ile buluşturuyor.

İpekyolu Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçedeki çocukları Van Müzesi, ters ev, Atatürk Sanat Galerisi, buz pisti ve 7D sinema ile buluşturmaya devam ediyor. Her hafta yüzlerce çocuğu araçlarla evlerinden alan İpekyolu Belediyesi, gün boyu çocukları gezdirdikten sonra tekrar evlerine bırakıyor. Gezi sırasında müze başta olmak üzere birçok yeri ilk defa görmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, “Çocuklarımızı mahallelerden alıp ilk olarak müze ile tanıştırıyoruz. Van Kalesi etrafını gezdirdikten sonra onları Atatürk Sanat Galerisi’ne götürüyoruz. Daha sonra İpek Park’ta belediyemiz tarafından oluşturulan ters evi gezen çocuklarımız, buz pistinde kaymanın keyfini yaşıyor. Burada ikramlardan sonra 7D sinema ile buluşan çocuklarımız yine öğretmenler eşliğinde evlerine bırakılıyor” dedi.

Şu ana kadar 14 mahalledeki çocukları gezdirdiklerini belirten Akarslan, “Geriye 16 mahallemiz kaldı. İnşallah onları da ocak ayına kadar tamamlayacağız. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar. Ben bu manada İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz İhsan Emre Aydın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise ilk defa müze, ters ev ve buz pistiyle tanıştıklarını ifade ederek, bu imkanı kendilerine sunan İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

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