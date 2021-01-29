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Kırşehir Belediyesi, Tıbbi Malzeme ve Cihaz Desteğinde bulundu

29.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Kırşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Tıbbi Malzeme ve Cihaz Desteğinde bulundu.Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yaptığı açıklamada, evlerinde tedavisi devam eden ve bakıma muhtaç olan hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme ve cihazların desteğini sağladıklarını söyledi.Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiği belirten Başkan Ekicioğlu , "Kırşehir Belediyesi olarak hayat geçirdiğimiz Tıbbi Malzeme ve Cihaz Desteği projemiz kapsamında bakıma muhtaç olan hastalarımıza ihtiyaç duyduğu tıbbi mazleme ve cihazlarını belediye olarak temin ediyoruz.

Kırşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Tıbbi Malzeme ve Cihaz Desteğinde bulundu.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yaptığı açıklamada, evlerinde tedavisi devam eden ve bakıma muhtaç olan hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme ve cihazların desteğini sağladıklarını söyledi.
Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiği belirten Başkan Ekicioğlu , "Kırşehir Belediyesi olarak hayat geçirdiğimiz Tıbbi Malzeme ve Cihaz Desteği projemiz kapsamında bakıma muhtaç olan hastalarımıza ihtiyaç duyduğu tıbbi mazleme ve cihazlarını belediye olarak temin ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Hayır Evi ekiplerimiz tarafından, hasta olan vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek tıbbi malzeme ve cihazları teslim ettiler"dedi.

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