Kırşehir İl Özel İdaresi, 2020 yılında köy yolları için 13 milyon lira harcama yaptı

Kırşehir İl Özel İdaresi, 2020 yılında köy yollarının düzeni için 13 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini duyurdu.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, güvenilir ve konforlu yollar için 13 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

İl Özel İdaresi tarafından yazılı yapılan açıklamada, "Köylerin en iyi hizmeti alması için gece-gündüz çalışmalar yürütüyoruz. İhtiyaç ve taleplere çözüm bulmak için çaba göstermekteyiz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan köylerde 2020 yılı yol yapım çalışmaları da tamamlandı. Merkez, Akpınar,Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur ilçelerine bağlı 76 kilometre 1. sathi kaplama 51 kilometre 2. sathi kaplama 35 köye 13 milyonluk yatırım ile 127 kilometre yol yapımı gerçekleştirildi."denildi

