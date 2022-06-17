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Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

17.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün düzenlediği operasyonda, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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