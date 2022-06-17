Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün düzenlediği operasyonda, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz