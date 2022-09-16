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Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında halk konseri verildi

16.09.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında halk konseri verildi

Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında halk konseri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri düzenlendi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde yerel sanatçılar Yaşar Apaydın ve Yunus Deveci İç Anadolu Bölgesi ve Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

Daha sonra sahne alan sanatçı Nazlı Öksüz, Neşet Ertaş'ın "Kesik Çayır", "Gönül Dağı", "Yar İmiş Meğer", "Zahidem", "Yalan Dünya" gibi sevilen eserlerinin yanı sıra Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'ye ait türküleri okudu.

Bağlama çalarak kendi eserlerini de seslendiren Öksüz'e meydanı dolduran kent sakinleri ve 81 ilden kutlamalar için gelen gençler alkışlarıyla eşlik etti.

Konserinin sonunda sanatçı Öksüz'e hediye takdim eden Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, yaptığı konuşmada, yarın 35. Ahilik Haftası kutlamalarında final etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

Cacabey Meydanı'nda farklı etkinliklerin gerçekleştirileceğini vurgulayan Dalgalı, "Cumartesi günü de aynı bu akşamki coşku gibi herkesi meydana bekliyoruz. Jandarmamızın bando ve mehter konserleriyle helikopter gösterileri olacak." dedi.

Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında halk konseri verildi

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