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Kırşehir'de bir köyde karantina sona erdi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kırşehir'de bir köyde karantina sona erdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mucur ilçesine bağlı Asmakaradam köyünde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

İlçeye bağlı 70 haneli Asmakaradam köyünde, bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karantina kararının süresi sona erdi.

Karantina sürecinde sağlık ekiplerinin yaptığı testlerin negatif çıkması üzerine karantina uygulaması tamamlandı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29 Mayıs'ta Asmakaradam köyünde karantina uygulaması kararı almıştı.

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