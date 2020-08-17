Kırşehir’de, Çiçekdağı- Baraklı-Akbıyık ile Gölcük-Konurkale yol yapım çalışmaları tamamlandı

Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından Çiçekdağı-Baraklı-Akbıyık ile Gölcük-Konurkale yol yapım çalışmaları tamamlandığı duyuruldu.

İl Özel idaresinden yapılan açıklamada, 2020 yılı çalışma programında yer alan Çiçekdağı Baraklı-Akbıyık köyleri ve Gölcük-Konurkale köyleri arası sathi kaplama asfalt yol çalışması tamamlandığı kamu oyuna duyuruldu.

İl Özel İdaresi tarfından yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında Çiçekdağı Baraklı-Akbıyık köyleri ve Gölcük-Konurkale köyleri arasında yürütülen toplam 13 kilometrelik 2. Kat sathi kaplama asfalt yol çalışması tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ederken alt yapı çalışmaları tamamlanarak gerçekleştirilen Çiçekdağı ilçesi Baraklı-Akbıyık Köyleri arası 7 kilometre ve Gölcük-Konurkale köyleri arası 6 Kilometre olmak üzere toplamda 13 Kilometre 2. Kat Sathi Kaplama Asfalt yol yapım çalışması tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu"denildi.

