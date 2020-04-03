Kırşehir'de çöpten atık ve hurda toplanması yasaklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent genelinde çöplerden atık ve hurda toplanması yasaklandı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan kurul, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Çöplerin olağan dönemlere göre daha sık aralıklarla ve hijyen koşullarına uygun toplanması kararlaştırılırken çöpten kağıt, plastik ve hurda alınması yasaklandı.

Toplantıda 34. Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı Odasının talebi doğrultusunda eczanelerdeki yoğunluğu önlemek amacıyla içeriye vatandaşların alınmaması, kapıdan veya açılacak bir pencereden reçetelerin alınarak yine aynı yöntemle teslim edilmesine yönelik düzenleme yapılması, nöbetçi eczaneler dışındaki eczanelerin 6 Nisan'dan itibaren 09.00-17.30 saatlerinde hizmet vermesi de karara bağlandı.

