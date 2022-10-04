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Kırşehir'de düğünde silahla yaralanma olayıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

04.10.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de düğünde silahla yaralanma olayıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir kişinin düğünde sırtından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta Mucur ilçesi Avcı köyünde D.D'nin, düğünde silahla sırtından vurularak yaralanmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada şüphelinin A.İ.A. olduğu belirlendi.

A.İ.A'nın yanı sıra aynı düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen C.T, T.A, E.E, O.Ö, S.T, Y.Ü, M.S, F.P. ve V.S. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 5 av tüfeği, 3 tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 15 tabanca fişeği, 18 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.A. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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